Кравченко: запасов топлива в Новороссийске хватит на 12 дней

Операторы АЗС Новороссийска сообщили о проблемах с поставками бензина, сославшись на атаки украинских БПЛА. Об этом на расширенной пресс-конференции со СМИ рассказал глава города Андрей Кравченко, который усомнился в объективности причин перебоев. По его словам, текущих запасов топлива в городе достаточно на 12 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Некоторые операторы говорят, что сложность связана с объявлением атаки — они не имеют права везти топливо. Мы готовы были обеспечить дополнительную безопасность и предлагали это. Если помощи не нужно — в чем тогда проблема?» — заявил мэр.

Господин Кравченко также отметил, что в ближайшее время на федеральном уровне могут быть приняты решения, способные наладить четкий механизм поставок топлива. Трудности со снабжением горючим южных регионов страны наблюдаются с начала лета 2026 года. Министерство энергетики РФ главной причиной перебоев назвало атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

В начале июля рабочая группа по вопросам топливообеспечения Краснодарского края разработала единые меры для стабилизации ситуации на заправках в муниципалитетах. К поддержанию общественной дисциплины привлекли казаков и волонтеров. Владельцам АЗС рекомендовали выделить отдельное время для обслуживания транспорта экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальных предприятий.

В августе Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на заправках оставалась напряженной: большинство АЗС располагало только дизельным топливом. Для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения в Новороссийске выделены две АЗС, обслуживающие исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко