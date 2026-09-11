Эксперт: водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%

Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%, накопленных запасов воды населению хватит как минимум до лета 2027 года. Об этом заявил эксперт по водоснабжению и водоотведению, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По его словам, водохранилища естественного стока заполнены более чем на 60%, наливные — более чем на 20%. Водохранилище, обеспечивающее феодосийско-судакский регион и Керченский полуостров, наполнено более чем на 40%, снабжающее Севастополь — более чем на 60%. Крупные водохранилища, питающие Симферополь и Симферопольский район, заполнены более чем на 70%. В совокупности в водохранилищах Крыма накоплено свыше 190 млн куб. м воды.

В августе 2026 года объем поступающей в водохранилища воды сократился, что эксперт связывает с многолетними сезонными тенденциями. В частности, расход воды в реке Альма снизился с 0,15 до 0,03 куб. м в секунду — в 5 раз, в реке Бельбек — с 1,445 до 0,153 куб. м в секунду, то есть в 9 раз.

Господин Копачевский также указал, что сохранение водных ресурсов зависит от озеленения территорий и интенсивности застройки. Отдельного внимания, по его мнению, требуют качество воды в водохранилищах и подземных источниках, а также состояние канализационных сооружений региона.

«Вопрос строительства, реконструкции и наладки канализационных очистных сооружений Крыма требует пристального научного и управленческого внимания»,— подчеркнул эксперт.

Проблемы с водоснабжением полуострова возникли после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды по каналу из Херсонской области, который прежде обеспечивал 90% потребностей Крыма. В 2020 году ситуация обострилась из-за засухи и нормализовалась лишь летом 2021 года после ливней.

В ходе специальной военной операции российские войска восстановили контроль над гидротехническим узлом Северо-Крымского канала и возобновили подачу воды. Однако в 2023 году удар ВСУ по Каховской ГЭС вновь лишил полуостров днепровской воды. Наибольшие трудности пришлось испытать жителям восточных районов, где проживает более 400 тыс. человек: водоснабжение там осуществлялось по временной схеме из подземных источников с использованием русла неработающего Северо-Крымского канала, что влекло за собой значительные потери воды.

Анна Гречко