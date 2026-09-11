В первом полугодии объем выплат по агрострахованию на Кубани сократился на 20%

Страховые выплаты по договорам сельскохозяйственного страхования в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года сократились на 20,5%, до 1,17 млрд руб. Такие данные следуют из статистики Банка России, которую проанализировал «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При этом число урегулированных страховых случаев выросло на 8,7% — с 46 до 50. Средний размер выплаты по одному случаю снизился с 31,9 млн до 23,3 млн руб.

Объем страховых премий на Кубани за год, напротив, увеличился на 51,9%, до 1,05 млрд руб. Годом ранее страховщики собрали 693,4 млн руб. При этом количество заключенных договоров сократилось на 5,6%, с 234 до 221. Средняя премия на один договор выросла с 2,96 млн до 4,76 млн руб.

Краснодарский край сохраняет первое место в Южном федеральном округе по объему премий по агрострахованию. На регион приходится 69,5% сборов в округе. В Ростовской области объем премий составил 341,9 млн руб., в Волгоградской — 98,3 млн руб., в Астраханской — 15,3 млн руб.