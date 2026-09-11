17 сентября в Сочи пройдет Круглый стол Ассоциации отельеров АМОС

С какими итогами завершается курортный сезон 2026 в Сочи и на Юге страны? Какие планы у отельеров на осень и межсезонье? Об этом и многом другом пойдет речь на традиционном Круглом столе Ассоциации Отельеров АМОС, который состоится 17 сентября в Красной Поляне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциация Отельеров АМОС Фото: пресс-служба Ассоциация Отельеров АМОС

Круглый стол объединит ведущих игроков индустрии гостеприимства, среди которых представители отелей и здравниц, управляющих компаний, девелоперы, поставщики и другие участники рынка.

Главная тема Круглого стола: «Как осень и межсезонье превратить в трамплин для роста "здесь и сейчас" и в сезоне 2027?»

— В этом году мы озвучим два базовых сценария развития гостинично-курортной сферы и дадим ряд рекомендаций от ведущих экспертов и практиков. Воплощение в жизнь этих рекомендаций поможет отелю получить заметно более высокий результат и по загрузке, и по росту доходности,— отмечает Дмитрий Богданов, председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС.

Ключевые темы Круглого стола:

Ситуация на рынке глазами отельеров и застройщиков — выступают представители известных отелей и здравниц Большого Сочи, Красной Поляны и ряда других курортов Юга России.

Лучшие решения для продвижения, маркетинга и продаж — обобщенный опыт лучших мировых и российских практик от членов Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС!

Позиция опытных продавцов — мнения ведущих туроператоров и крупнейших онлайн-платформ о том, как отелям продавать больше.

Подготовка к межсезонью и к сезону 2027 — планируем изменения, реновацию и развитие (мнения отельеров, идеи от ведущих поставщиков).

Место проведения Круглого стола: с. Эстосадок, «Казино Сочи», ул. Эстонская, 51

Дата и время: 17 сентября, 11:00-16:00

Регистрация: https://amos-hotels.timepad.ru/event/4112593/

Ассоциация Отельеров АМОС , г. Сочи, ул. Советская, 42\1, 2 этаж

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