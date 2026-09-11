В Сочи рассматривают возможность полного запрета электросамокатов

В Сочи в ближайшее время проведут официальный опрос среди жителей о полном запрете средств индивидуальной мобильности (СИМ). Окончательное решение о дальнейшем использовании электросамокатов или их запрете городские власти примут с учетом результатов опроса и статистики ДТП, сообщил мэр Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным администрации, с начала года в Сочи зарегистрировано 23 ДТП с участием пользователей СИМ, в которых пострадали 24 человека. При этом в городскую скорую помощь поступило более 500 обращений, связанных с такими происшествиями. Сейчас в городе действуют 37 зон, где ограничено движение самокатов, в том числе в парках, скверах и на отдельных участках. Еще в 47 зонах скорость для пользователей снижена до 10 км/ч вместо предусмотренных правилами 25 км/ч.

Власти также обсуждали ситуацию с компаниями, предоставляющими услуги аренды электросамокатов, и рассматривали варианты ограничения скорости и сокращения зон использования, однако эти меры не решили проблему полностью. Одной из проблем остается отсутствие необходимой инфраструктуры: в некоторых районах нет тротуаров, из-за чего самокатчики и пешеходы вынуждены пользоваться одной дорожной инфраструктурой.

По словам Андрея Прошунина, вопрос о полном запрете СИМ поднимается в Сочи уже несколько лет, ранее администрация изучала практику регионов, вводивших подобные ограничения. В ряде случаев соответствующие нормативные акты впоследствии отменялись. Окончательное решение будет принято после официального опроса и дополнительной проработки правовых вопросов.

Алина Зорина