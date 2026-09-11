Агрохолдинг «Степь» поддержал Всероссийский форум молодых аграриев

Агрохолдинг «Степь» выступил партнером Всероссийского форума аграрной молодежи «Ростов». В этом году мероприятие прошло в 17-й раз и собрало 420 участников из разных регионов России. Компания стала заказчиком одного из пяти направлений форума — «Я в агрообразовании», в рамках которого прошли лекции, образовательные игры и творческий конкурс. Кроме того, на площадке форума была организована лаунж-зона «Степи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

В течение трех дней в центре Ростова-на-Дону проходили образовательные и культурные мероприятия. Участники форума посещали лекции, мастер-классы и воркшопы, а также работали над собственными проектами, посвященными развитию агропромышленного комплекса. Проекты оценивало жюри с участием губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. В его состав также вошли эксперты агрохолдинга «Степь».

Представители компании провели для участников конкурс «Почему агро — это круто?». По условиям конкурса при подготовке работ необходимо было использовать креативные технологии. Имя победителя объявили на церемонии закрытия форума, где он получил подарок от компании.

Интерес молодежи к сельскому хозяйству и аграрному образованию в России продолжает расти. По итогам приемной кампании 2026 года в аграрные вузы страны поступило более 740 тыс. заявлений — на 31% больше показателя прошлого года. Всего на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислили 27,6 тыс. человек. Вместе с тем отрасль сталкивается с проблемой закрепления молодых специалистов: в прошлом году только 13% выпускников продолжили работать в АПК.

«Привлекать и удерживать молодежь в аграрной отрасли только традиционными инструментами, такими как стажировки и зарплаты, сегодня недостаточно, — считает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.— Зумерам и особенно поколению Альфа важно пространство для инициативы и самореализации. Поэтому работодателям в агробизнесе необходимо использовать нестандартные подходы и каналы коммуникации при рекрутинге, рассказывать о возможностях работы в сельском хозяйстве, предлагать четкие карьерные треки и, главное, креативные задачи».

Новые подходы к работе с молодежью рассматриваются не только бизнесом, но и государством. По поручению президента РФ Владимира Путина в Ростове-на-Дону создан центр аграрного лидерства «Молодежная станица Дон». Он входит в число 12 образовательных центров, работающих под эгидой Росмолодежи, и занимается в том числе профориентацией и развитием творческих инициатив молодежи.

Форум «Ростов» является флагманским проектом центра на юге России. «Степь» на протяжении нескольких лет поддерживает форум и заключила соглашение о сотрудничестве с центром. Сотрудники «Степи» также разработали игру «Агромафия», посвященную сельскому хозяйству. Она используется на различных молодежных мероприятиях, в том числе на форуме «Ростов».