Суд в Екатеринбурге назначил дату рассмотрения уголовного дела «Облкоммунэнерго»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил на 14 сентября дату рассмотрения уголовных дел экс-совладельца изъятой в доход государства «Корпорации СТС» Алексея Боброва и бывшего директора холдинга Татьяны Черных, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Напомним, уголовное дело было возбуждено осенью 2025 года по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) с бюджетными средствами Свердловской области в ОТСК. В нем пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов, бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС». По версии следствия, обвиняемые похищали деньги из областного бюджета через ОТСК, ссылаясь на необходимость возмещения ее затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. Как считает следствие, Олег Чемезов, занимая с 2021 года по 2025 год пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК.

Уголовные дела Алексея Боброва и Татьяны Черных будут рассматриваться отдельно, потому что они заключили сделку со следствием дали нужные следствию показания, в частности, на Олега Чемезова. Благодаря этому их отпустили под домашний арест. Также меру пресечения смягчили и для Антона Боликова. Теперь в следственном изоляторе находится только Дмитрий Буданов.

Артем Путилов