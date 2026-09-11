По делу об оправдании терроризма осудят 20-летнего жителя Кубани

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Абинского района, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Дело направлено в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2023 года, будучи несовершеннолетним, обвиняемый разместил в одном из мессенджеров текстовое сообщение с оправданием терроризма. В июле 2024 года он через мессенджер вступил в деятельность запрещенной в России террористической организации, разделяя ее идеологию.

После этого, как полагает следствие, по указанию куратора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, мужчина изготавливал агитационные материалы, оправдывающие деятельность организации. Материалы предназначались для распространения с целью вовлечения новых участников.

Противоправную деятельность фигуранта выявили и пресекли правоохранительные органы. Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе расследования обвиняемый признал вину. На время следствия он заключен под стражу. Следователи собрали доказательства, после чего дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Вячеслав Рыжков