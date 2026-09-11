«Кубань Кредит» вошел в число лидеров рейтинга лучших ИT-ипотек

Программа «ИТ-ипотека» Банка «Кубань Кредит» занимает шестую строчку в рейтинге «Лучшие ИT-ипотеки осени 2026 года», по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Эксперты признали предложение банка одним из самых выгодных и сбалансированных в России.

Фото: magnific.com

При формировании рейтинга аналитики «Выберу.ру» оценивали ключевые параметры ипотечных продуктов крупнейших российских банков. В расчет принимались процентная ставка, размер первоначального взноса, максимальная сумма кредита, стоимость страхования, а также прозрачность условий и надежность финансовой организации.

В условиях масштабной трансформации льготных программ Банк «Кубань Кредит» сохраняет фокус на доступности жилья работников ИТ-сектора в регионах присутствия.

Подробная информация об этом и других ипотечных продуктах — на сайте или в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) и 8-800-555-25-18.

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