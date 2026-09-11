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В аэропорту Краснодара задержаны 15 рейсов

Днем 11 сентября в аэропорту Краснодара задержаны 15 рейсов на прилет и вылет. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта краевой столицы.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным на 12:25 мск, на вылет задержаны восемь рейсов. Самолеты должны направиться в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ереван. Отмененных рейсов нет.

На прилет задержаны семь рейсов. Самолеты должны прибыть из Казани, Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Еревана и Дубая. Отмененных рейсов на данный момент нет.

Алина Зорина

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