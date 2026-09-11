В Алупке завершился Первый Алупкинский симпозиум по скульптуре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Мрия» Фото: пресс-служба курорта «Мрия»

В Алупке подвели итоги Первого симпозиума по скульптуре. С 8 августа по 10 сентября 12 художников создавали произведения, вдохновленные историей, легендами, природой и атмосферой города. Работы выполнены в камне, металле и дереве и по-разному раскрывают образ Алупки и Южного берега Крыма.

Симпозиум стал частью более широкой работы по развитию Алупки как современной культурной и туристической дестинации. В последние годы в городе появились новые общественные пространства, Восточный и Воронцовский променады, туристический центр, расширилась событийная программа. При этом ключевой принцип развития остается неизменным — сохранять узнаваемый характер Алупки, соединяя историческое наследие, городскую среду и новые культурные проекты.

«Для Южного берега Крыма особенно важно, чтобы развитие территорий происходило не только через благоустройство, но и через культуру, искусство и бережное отношение к историческому наследию. Первый Алупкинский симпозиум по скульптуре — хороший пример того, как современное искусство может органично вписываться в городскую среду, раскрывать характер места и создавать новые смыслы для жителей и гостей. Для нас важно, чтобы подобные инициативы становились частью долгосрочного развития территории, формировали новые традиции и объединяли вокруг них жителей, художников, экспертов и туристов»,— отметила заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Мрия» Фото: пресс-служба курорта «Мрия»

Одной из главных особенностей симпозиума стал формат открытой мастерской. В течение месяца жители и гости Алупки могли наблюдать за всем процессом рождения скульптур — от первых эскизов и обработки материала до завершения произведений.

Симпозиум реализован при поддержке Сбера, курорта «Мрия» и АНО «Орбита». Профессиональным партнером проекта выступила Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

Андрей Семикин, директор департамента развития туристических дестинаций курорта «Мрия»:

«Для нас принципиален сам формат симпозиума, где художники работали непосредственно в городе, знакомились с его историей, легендами и ландшафтом и переводили эти впечатления в художественные образы. Так появляются не просто элементы благоустройства, а произведения, связанные с местом и способные стать частью его современной идентичности».

Первый Алупкинский симпозиум становится новой культурной традицией города: современное искусство выходит за пределы мастерских и становится частью открытого пространства Алупки, ее маршрутов и современной идентичности.