Пострадавшему от атак на склады WB в Черноземье бизнесу дадут льготные займы

Предпринимателям, которые пострадали от атак ВСУ на объекты группы «РВБ» (объединенная компания Wildberries & Russ), предоставят льготные кредиты с господдержкой. В частности, речь идет о бизнесе, который понес убытки после уничтожения логоцентра WB в Котовске Тамбовской области и повреждения складов маркетплейса в Воронежской области. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП, составляет 50 млрд руб. Об этом сообщили в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Предприниматели могут получить средства в размере от 500 тыс. до 500 млн руб. на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка по программе равняется «ключевая ставка + 3%». Льготный период кредитования специально для пострадавших предприятий увеличен с одного до полутора лет. При недостатке залогового обеспечения бизнес может воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации, покрывающим до 50% суммы займа.

Ранее Минфин России по поручению кабмина предоставил пострадавшим производителям товаров отсрочку на год по налогам и страховым взносам. Поддержку получат компании с ущербом свыше 5% годового дохода.

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелись два склада Wildberries. Площадь пожара на одном составила 16 тыс. кв. м, на втором достигала 75 тыс. кв. м. В результате налета погиб 49-летний мужчина, еще два человека были доставлены в больницы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Работа четырех воронежских логоцентров компании была приостановлена. К 18 августа склад «Воронеж СГТ» возобновил прием сверхгабаритных товаров по модели FBS.

В Тамбовской области логистический центр Wildberries в Котовске сгорел после массированной атаки беспилотников в ночь на 26 августа. Площадь пожара превысила 100 тыс. кв. м. Пострадали два человека — 19-летний сотрудник ночной смены с сотрясением мозга и 49-летняя женщина с переломом пальца. Губернатор Евгений Первышов отмечал, что большого числа жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации. Накануне в Москве прошла встреча главы региона с основателем Wildberries Татьяной Ким, на которой обсуждались восстановление комплекса и трудоустройство сотрудников сгоревшего склада.

Алина Морозова