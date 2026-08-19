Склад Wildberries под Воронежем начал принимать отгрузки после атаки БПЛА

На склад «Воронеж СГТ» в Новоусманском районе Воронежской области вновь можно привозить товары по модели «Маркетплейс» (FBS). Об этом компания Wildberries проинформировала партнеров 18 августа. Подчеркивается, что склад принимает только сверхгабаритные (СГТ) товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Партнеров попросили не привозить на склад малогабаритные (МГТ) и крупногабаритные (КГТ+) товары, поскольку он не сможет их принять. Их рекомендовали отгружать на другие доступные склады и сортировочные центры. Малогабаритные товары также возможно отгружать в пункты выдачи заказов (ПВЗ).

Кроме того, в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ рассказали про «комплекс мер для продолжения занятости сотрудников и исполнителей пострадавших складских комплексов». По словам организации, для сотрудников и исполнителей индивидуально рассматривают варианты дальнейшего взаимодействия с учетом ситуации на каждом объекте: продолжение деятельности при наличии такой возможности, перевод на другие объекты компании, а в определенных случаях — если другие варианты не подходят — «поиск оптимального решения с учетом конкретной ситуации».

«Компания организовала бесплатный трансфер до других объектов и возможность размещения в общежитиях, увеличила для исполнителей стоимость выполнения отдельных операций, а также подготовила дополнительные бонусные выплаты»,— заявили в пресс-службе.

Группа прорабатывает дополнительные возможности для продолжения занятости сотрудников. В частности, планируется проведение ярмарок вакансий и других мероприятий с участием потенциальных работодателей. В Воронежской области каких-либо мероприятий с работодателями пока не проводили, однако они уже состоялись в Тульской и Самарской областях, планируются в Удмуртии, Волгоградской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», после удара БПЛА 11 августа была остановлена работа четырех воронежских складов Wildberries — «Воронеж», «Воронеж — питание», «Воронеж КГТ+» и «Воронеж СГТ». В результате атаки тогда загорелись два объекта компании. Площадь пожара на одном составила 16 тыс. кв. м, на втором она достигла 75 тыс. кв. м.

Подробнее об ударе по Wildberries под Воронежем — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов