В тамбовском Котовске оценили возможность восстановления склада Wildberries

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким рассмотрели возможность восстановления логистического центра в городе Котовске, уничтоженного в результате атаки БПЛА в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам встречи, которая состоялась 10 сентября в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Логистический комплекс Wildberries в Котовске открылся в мае 2025 года. В ночь на 18 июля он подвергся массированной атаке БПЛА: погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали.

26 августа объект вновь атаковали беспилотники. После ударов начался пожар, уничтоживший склад Wildberries. В результате пострадали два человека.

В день пожара Евгений Первышов сообщил, что провел совещание по трудоустройству сотрудников сгоревшего склада Wildberries. Он поручил подготовить для них список вакансий с учетом занимаемых должностей и отработать предложения индивидуально с каждым. В пресс-службе подчеркнули, что для сотрудников подготовили отдельную кадровую программу, а также организовали ярмарку вакансий с участием 40 региональных работодателей.

Главное об атаке 26 августа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова