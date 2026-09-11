В Симферополе и других населенных пунктах Крыма частично ограничат водоснабжение

По информации ГУП РК «Вода Крыма», 11 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в нескольких населенных пунктах республики. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Симферополе и пригороде подача воды ограничена ориентировочно до 20:00 мск. В зону отключения попали село Трехпрудное, село Молочное, частично село Перово, а также ряд адресов в Симферополе — переулок Ровный, улицы Базовая и Узловая. В Джанкойском филиале до 16:00 мск проводится дезинфекция водонапорной башни и сетей в селе Новоивановка. В Красноперекопском филиале до 12:00 мск выполняется дезинфекция сетей в селе Вишневка.

Ранее, 10 сентября, также в связи с аварийно-ремонтными работами водоснабжение ограничивалось в Бахчисарайском, Евпаторийском и Феодосийском филиалах. В Судакском филиале сохранялись перебои и нестабильная подача воды из-за проблем на энергетических сетях — ограничения затрагивали Судак, Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовку, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменку, Морское, Громовку, Междуречье, Солнечную Долину, Дачное, Веселое и Богатовку.

Алина Зорина