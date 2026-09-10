В районе Малого Утриша снова тушат лесной пожар

В заповеднике в районе Малого Утриша вновь возник лесной пожар. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Масловой Фото: Telegram-канал Светланы Масловой

Новое возгорание произошло на расстоянии 700-800 м от того места, где был предыдущий пожар. Его потушили утром 10 сентября.

Новый пожар распространился на 1,5 га. В его тушении участвуют 15 человек и мотоциклы. Угрозы населенным пунктам нет, уточнила глава Анапы. Пожар продолжат тушить ночью.

«Если за ночь не удастся локализовать, утром подключится авиация, заявку в МЧС направили», — сообщила мэр.

Вячеслав Рыжков