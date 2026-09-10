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Два детсада, поврежденные при атаке БПЛА в Новороссийске, возобновили работу

В Новороссийске два детских сада, поврежденные в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября, возобновили работу в ограниченном режиме. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Территории детских садов №10 и №22 расчистили, специалисты обследовали поврежденные конструкции. По словам мэра, инженерные системы и объекты жизнеобеспечения учреждений не пострадали.

В школе №15, также поврежденной при атаке, продолжаются восстановительные работы. Сейчас специалисты ремонтируют фасад и укрепляют каркас здания.

Вячеслав Рыжков

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