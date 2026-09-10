ХК «Сочи» проиграл «Авангарду»

Хоккейный клуб «Сочи» в Омске потерпел поражение от «Авангарда» в рамках 2-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже «леопардов» занял вратарь Петр Андреянов, для которого эта игра стала первой в рамках КХЛ. Десять минут потребовалось омичам, чтобы открыть счет, когда Семен Чистяков снабдил голевой передачей Наиля Якупова. Во втором периоде сочинцы отодвинули игру от своих ворот и больше бросали по воротам, но не смогли довести до завершения свои атаки. На 38-й минуте Семен Чистяков стал автором второй заброшенной шайбы «черноморцам».

В начале третьего отрезка «Авангард» забил еще гола в ворота «Сочи». Сначала отличился канадский нападающий Джошуа Ливо, а в одной из следующих атак Василий Пономарев помог своей команде сделать заявку на победу еще весомее. Незадолго до финальной сирены Денис Венгрыжановский забросил единственную шайбу в ворота «Авангарда», немного подсластив горечь поражения. «Сочи» уступил по итогам матча – 1:4.

В следующем туре в рамках КХЛ сочинцы сыграют 12-го сентября на своем льду против СКА из Санкт-Петербурга.

Евгений Леонтьев