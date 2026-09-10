Молодежный театр в Краснодаре представит три премьеры в новом сезоне

Краснодарский Молодежный театр в юбилейном 35-м сезоне запланировал три премьеры: «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова, традиционную «Семейную елку» и ближе к концу сезона — еще одну премьерную постановку, название которой будет объявлено позже. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона, рассказали директор театра Татьяна Костенко и художественный руководитель Александр Вельмакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Богдан Фото: Марина Богдан

Как отметили спикеры, в этом сезоне театр попрощается со спектаклями «Афазия» и «Самоубийца». Продолжаются проекты «Хорошая пьеса» с творческим объединением «Аврора читает» и «Свободный формат».

На сегодня в труппе Молодежного театра работает 30 артистов, в репертуаре 18 спектаклей. По словам представителей театра, интерес зрителей к постановкам остается высоким: средняя посещаемость составляет 100%, а количество желающих попасть к ним на спектакли все так же превышает возможности камерного зала.

Сергей Емельянов