«СберСтрахование» получило 15 обращений пострадавших от атаки БПЛА в Новороссийске

«СберСтрахование» будет в упрощенном порядке урегулировать обращения клиентов, чье жилье пострадало в результате атаки беспилотников в Новороссийске 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным главы города Андрея Кравченко, в результате атаки повреждения получили более 470 квартир в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В пострадавшем районе застрахованы в «СберСтраховании» 243 квартиры и 18 частных домов. На 10 сентября компания получила 15 обращений от клиентов.

Заявления от пострадавших будут рассматриваться в приоритетном порядке. Для получения выплаты потребуется минимальный пакет документов: заявление с реквизитами владельца и паспорт с пропиской либо документы, подтверждающие личность и право собственности на жилье.

Подать заявление по страховому случаю можно через мобильное приложение «СберСтрахование» или по телефону 900. Звонки по России бесплатны.

Вячеслав Рыжков