Износ большинства водопроводных сетей Екатеринбурга достиг 70-100%

На текущий момент большая часть водоводов и водопроводных сетей Екатеринбурга имеет износ от 70 до 100%. Состояние сетей во многом определяет как надежность водоснабжения, так и качество питьевой воды, подаваемой населению, сказано в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города до 2045 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Общая протяженность водопроводной сети МУП «Водоканал» на начало 2025 года составляла 2057 км — в эксплуатации предприятия находится около 73% сетей всего города. Кроме того, протяженность сетей канализации городского округа составляет 1,7 тыс. км, при этом износ канализационных насосных станций в некоторых случаях достигает 100%. Большая часть сетей дождевой канализации построена в 1980-е годы, а самые старые коллекторы — в 1949-1956 годах, поэтому износ сетей требует регулярной перекладки и реконструкции коллекторов.

Большая часть выпусков системы дождевой канализации напрямую выходит в водные объекты, поэтому необходимо продолжить строить очистные сооружения, отметили в мэрии. У большинства систем водоснабжения, в том числе источником питания которых являются подземные воды, есть несколько системных проблем, среди которых незаконные свалки и зоны без канализаций, где стоят частные и многоквартирные дома: из-за стоков качество воды в источнике ухудшается. При этом проектировать и строить новые сооружения водоснабжения невозможно из-за нерешенных вопросов с правами на землю и передачей «Водоканалу» объектов водоснабжения без земельных участков нормативных размеров для организации первого пояса зон санитарной охраны.

В следующие 20 лет в систему водоснабжения планируется вложить почти 358 млн руб., в систему водоотведения — порядка 352 млн руб.

В августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Водоснабжение восстановили, но проблемы с подачей холодной воды наблюдаются и в начале сентября.

Ирина Пичурина