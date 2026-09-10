Кубанский казачий хор, Mayot и футбол

В эти выходные в Краснодаре состоится множество мероприятий и интересных концертов. В город приедут различные рэперы и поп-артисты, в театрах покажут постановки по различным литературным произведениям, а завершит неделю футбольный матч. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Кубанского казачьего хора Фото: сайт Кубанского казачьего хора

Какие концерты посетить

11 сентября в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт хип-хоп и рэп-исполнителя Bumble Beezy, который приедет в город в рамках своего тура The Core. Организаторы обещают, что артист выступит с новыми треками, фирменными флоу и зарядит аудиторию безумной энергетикой.

Стоимость билетов — от 1700 рублей. (16+)

11 сентября в 20:00 в «Кроп Арене» выступит инди- и фолк-исполнительница Green Apelsin. Певица Анжела Жиркова поет о русалках и оборотнях, валькириях и живых мертвецах — будто нашептывая бесконечную сказку, сотканную из бесчисленных полузабытых преданий, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 2400 рублей. (12+)

12 сентября в 18:00 в «Кроп Арене» состоится концерт рэпера Mayot, который посетит Краснодар в рамках своего нового большого тура. Артист исполнит хиты и представит слушателям новый материал.

Стоимость билетов — от 2849 рублей. (16+)

12 сентября в 18:00 в Центральном концертном зале состоится концерт Кубанского казачьего хора — «Мы, сыны Кубани славни, древнеруськи козакы!». В программе, приуроченной к 88-летию со Дня образования Краснодарского края, будут исполнены популярные казачьи и авторские песни, новые композиции в обработке художественного руководителя коллектива — народного артиста России, композитора Виктора Захарченко.

Стоимость билетов — от 800 рублей. (6+)

13 сентября в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит рэпер Huzzy B, который приехал в Краснодар в рамках своего последнего тура под названием Coven. Артист представит новый дебютный альбом Lxve Cvlt и исполнит лучшие хиты, в том числе с релиза Skinhead. Организаторы обещают грандиозное шоу.

Стоимость билетов — от 1700 рублей. (16+)

13 сентября в 16:00 и в 20:00 во Дворце спорта «Олимп» состоится концерт поп-исполнителя Akmal’. Он исполнит свои лучшие хиты, в том числе «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал».

Стоимость билетов — от 10 000 рублей. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

11, 12 и 13 сентября во Дворце искусств «Премьера» зрителям представят пластический спектакль под названием «Автор». В описании говорится, что это история о душе художника. Автор предлагает ознакомиться с творческой натурой и погрузиться в мир, где эмоции подобны краскам, а творец предстает перед выбором: идти за мечтой любой ценой, или сдаться, оставшись заложником собственной неуверенности.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (12+)

11 сентября в 19:00 в Одном театре покажут драматическую постановку «Запах скошенной травы». В описании сказано, что это спектакль, наполненный знакомыми ароматами прошлого, теплыми разговорами о любви, космической пыли и литературе за чашкой кофе.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (16+)

12 сентября в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького представят спектакль «Шерлок Холмс». Это история о легендарном британском сыщике и его друге Джоне Ватсоне. Постановка идет с одним антрактом.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (16+)

12 сентября в 19:00 в Муниципальном концертном зале зрителям покажут постановку «Записки сумасшедшего». В описании сказано, что это многогранная повесть, вбирающая в себя и дневник, и исповедь, и своеобразный «травелог» души. Кто же безумней: тот, кто находится на грани между реальностью и сумасшествием или общество? Неужели из круговорота правды жизни есть только один выход?

Стоимость билетов — от 550 рублей. (6+)

13 сентября в 11:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко покажут балет для детей «Золотая рыбка». Это всем известная история о старике, поймавшем рыбку, да непростую, а золотую — Владычицу морскую. Зрителей ждет красочное воплощение сказочной истории на сцене, прекрасные костюмы и яркие декорации.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)

13 сентября в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ спектакля «Горе от ума». В знаменитом фамусовском обществе правят бал чинопоклонничество, лицемерие, бесчестие и неукротимое желание «выбиться в люди». Вернувшийся из Европы на родину Александр Чацкий сразу выбивается из этих норм: говорит правду в лицо, а не за глаза, горазд на споры со старшими, отказывается прислуживаться ради чина и главное — верит в бескорыстную любовь.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (12+)

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Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров вышел драматический военный фильм «Восставший». По сюжету, Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории. В главной роли Эндрю Гарфилд.

Стоимость билетов — от 590 рублей. (18+)

Для любителей напряженных фильмов на экраны вышел боевик «Бегущая». Утро Майи, успешного лондонского адвоката, начинается как обычно: собрать и проводить сына в школу, успеть на пробежку перед работой. Но в одно мгновение привычный порядок рушится — раздается звонок от незнакомца с ровным, ледяным голосом. Он сообщает, что сын Майи похищен и, чтобы вернуть ребенка живым, ей нужно в точности выполнить то, что он скажет. В главной роли — Галь Гадот.

Стоимость билетов — от 610 рублей. (16+)

Также в кинотеатрах показывают криминальный триллер «Сыграть в ящик». По сюжету, Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в $30 млн. Соучастницей в этой афере становится его жена Нора, но у нее другой план: убить Джека на самом деле. В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон и Ева Грин.

Стоимость билетов — от 570 рублей. (18+)

Для юных зрителей в кинотеатрах доступен к просмотру мультфильм «Край чудес». Юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий Край чудес — тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждет захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Но из-за вмешательства человека Краю чудес и его обитателям угрожает гибель, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (6+)

Для поклонников комедий в прокат вышел фильм «Между нами, девочками». Как сказано в описании, три подруги Найка, Женя и Алиса отправляются в традиционный спа-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного быта и семейных ролей. Но особенно — от своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трех подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы.

Стоимость билетов — от 590 рублей. (18+)

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Куда сходить еще

13 сентября в 19:30 на Ozon Арене состоится футбольный матч Краснодар — Акрон. Зрители смогут увидеть напряженную борьбу между «быками» и командой Тольятти.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)

11 сентября в 22:00 в стендап-баре «Маяковский» пройдет шоу «Комики против записок». Это полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика будут шутить на темы, предложенные зрителями. Перед началом шоу гостям раздадут ручки с листками, чтобы они написали темы.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (18+)

11 сентября в баре «Сплетни by Anna Asti» пройдет музыкальное лото «Музлото» — интерактивное музыкальное шоу с караоке, диджеем, ведущим и стендапом. По данным организаторов, это не просто вечеринка с музыкальным лото, а настоящее караоке-шоу, где гости поют, танцуют и становятся частью программы.

Стоимость билетов — от 1100 рублей. (18+)

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