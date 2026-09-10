Жительницу Кубани осудили за спонсирование нежелательных организаций

Гулькевичский районный суд приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за финансовую поддержку религиозных объединений, деятельность которых признана нежелательной в России. Испытательный срок назначен на четыре года, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что с декабря 2022 года по февраль 2023 года фигурантка перечислила двум зарегистрированным на Украине религиозным объединениям, признанным нежелательными на территории РФ, 34,4 тыс. руб. Всего она совершила 13 денежных переводов.

Противоправную деятельность женщины выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде обвиняемая полностью признала вину, пояснив, что перечисляла деньги в качестве добровольных пожертвований.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ. В законную силу он пока не вступил.

Вячеслав Рыжков