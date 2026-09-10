ГАИ потребовала восстановить пять неисправных светофоров в Новороссийске

Госавтоинспекция Новороссийска выдала предписания муниципальному «Управлению по развитию и реконструкции дорог» из-за пяти неработающих светофоров на нескольких городских перекрестках. Об этом «Новороссийскому рабочему» сообщил начальник городской ГАИ Сергей Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Предписания касаются перекрестков улиц Героев Десантников и Дзержинского, Энгельса и Серова, Советов и Новороссийской Республики, Элеваторной и Робеспьера, а также пешеходного перехода на Магистральной, 6/1. Следующим этапом может стать составление административных протоколов.

По словам господина Черненко, наиболее продолжительная проблема сохранялась на пересечении Советов и Новороссийской Республики — светофор здесь восстанавливали около двух месяцев. Обслуживающий подрядчик находится в Новороссийске и, как утверждает начальник ГАИ, сами светофорные объекты исправны. Причина неисправностей связана с электросетями и коммуникациями, питающими оборудование.

«Сети надо менять. И это уже задача не подрядчика, обслуживающего светофоры, а Управления дорог»,— сказал Сергей Черненко.

На социально значимых перекрестках, в том числе ведущих к школам, для обеспечения безопасности выставляют наряды ДПС. Один из них дежурит на пересечении улиц Ленина и Школьной.

К моменту подготовки материала работу светофоров на пересечении Советов и Новороссийской Республики восстановили в тестовом режиме. Сейчас устанавливается причина перегрева оборудования. Получить комментарий в МКУ «УРРАД» не удалось.

Анна Гречко