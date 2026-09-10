Летом средняя цена полиса ОСАГО на Кубани достигла 7 809 рублей

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Краснодарском крае летом 2026 года составила 7,8 тыс. руб., увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит маркетплейс «Финуслуги». За основу расчетов брали общую стоимость и количество проданных страховых полисов с 31 мая по 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Краснодарский край не вошел в число регионов с минимальной стоимостью ОСАГО. Самые низкие средние цены зафиксированы в Белгородской области — 5,86 тыс. руб., Забайкальском крае — 5,81 тыс. руб., Псковской области — 5,51 тыс. руб., Чукотском и Ненецком автономных округах — 5,5 тыс. и 5,44 тыс. руб. соответственно.

Наиболее дорогие полисы летом продавались в Новосибирской области, где средняя стоимость составила 13,19 тыс. руб. Далее в рейтинге оказались Хабаровский край — 10,5 тыс. руб., Камчатский край — 9,48 тыс. руб., Москва — 9,45 тыс. руб. и Мурманская область — 9,33 тыс. руб.

По данным «Финуслуг», наиболее часто летом страховали автомобили Lada — на них пришлось 19,9% продаж ОСАГО. Второе место заняла Toyota с долей 9,4%, третье — Hyundai с 7%. В десятку наиболее страхуемых марок также вошли Kia — 6,7%, Renault — 5,3%, Nissan — 5,1%, Volkswagen — 4,5%, Chevrolet — 3,9%, Ford — 3,3% и Mitsubishi — 2,8%.

Вячеслав Рыжков