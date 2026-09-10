В ЗСК поддержали 28 федеральных законопроектов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали 28 проектов федеральных законов. Решение было принято путем заочного голосования на внеочередной 86-й сессии ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.er.ru Фото: krasnodar.er.ru

Кубанские парламентарии одобрили инициативы о внесении изменений в Лесной, Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый и Градостроительный кодексы, а также КоАП. Кроме того, положительные отзывы получили проекты поправок к федеральным законам в сферах социальной поддержки, бесплатной юридической помощи, недропользования, охраны окружающей среды, строительства, обращения с пестицидами и агрохимикатами, местного самоуправления, аквакультуры, охраны объектов культурного наследия и других областях.

Отдельный блок инициатив касается поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, один из законопроектов предусматривает установление квот для трудоустройства граждан, принимавших участие в СВО.

«Представленными для обсуждения проектами охватываются ключевые сферы экономики, затрагивается соцблок в части дополнения существующих мер поддержки для наиболее незащищенных категорий граждан»,— сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, на Кубани в интересах участников СВО и их семей действуют 16 региональных законов. В июле в краевое законодательство внесли поправки, расширив перечень лиц, имеющих первоочередное право на заготовку древесины для собственных нужд. Кроме того, были сокращены сроки рассмотрения обращений участников СВО в органы государственной власти, местного самоуправления и профильные учреждения.

Вячеслав Рыжков