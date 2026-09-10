Летом на Кубани объем корпоративных курьерских отправлений вырос на треть

Объем корпоративных курьерских отправлений на Кубани летом 2026 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем почтовых услуг для бизнеса сократился на 9,6%, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в региональном филиале «Почты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Отправления от интернет-магазинов и продавцов маркетплейсов за лето увеличились на 4% год к году. Наибольший объем таких отправлений пришелся на июль. Основными клиентами «Почты России» в корпоративном сегменте оставались ритейл, в том числе онлайн-торговля и продажи через маркетплейсы, а также предприятия медицины и производства.

Количество почтовых отделений в Краснодарском крае за год не изменилось. Пункты выдачи заказов работают в 876 отделениях, за лето сеть пополнилась шестью ПВЗ. За счет внедрения новых технологий в логистике, модернизации сортировочного оборудования и оптимизации маршрутов сроки доставки удалось сократить примерно на 30%.

Количество денежных переводов летом увеличилось на 14,5% по сравнению с весной и на 9% относительно лета 2025 года. Число переводов от физических лиц выросло почти на 3% к весне, тогда как объем переводов от юридических лиц увеличился в 13 раз. В компании связывают последний показатель с периодом выплаты дивидендов.

Средний чек денежных переводов летом вырос на 17%. При этом 68% переводов были приняты от физических лиц.

Вячеслав Рыжков