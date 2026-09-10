Кубанские ученые создали ИИ-платформу для управления производством косметики

Ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) разработали программно-аппаратную платформу с искусственным интеллектом для управления производством косметических средств. Система в режиме реального времени анализирует технологические параметры и прогнозирует их возможные отклонения, что позволило сократить количество остановок оборудования и повысить стабильность производственных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Платформа объединяет сбор производственных данных, интеллектуальную аналитику и промышленную автоматизацию. В аналитическом модуле используются рекуррентные нейронные сети, которые обрабатывают последовательности измерений, отслеживают динамику параметров и прогнозируют отклонения от заданного технологического режима.

Система охватывает основные этапы производства — от контроля качества сырья до фасовки и упаковки готовой продукции. В режиме реального времени отслеживаются дозирование компонентов, смешивание, водоподготовка и другие операции. Автоматизация должна снизить влияние человеческого фактора при сохранении возможности оперативного вмешательства технолога.

По данным разработчиков, внедрение ИИ-модуля позволило сократить отклонения технологических параметров, расходы на устранение брака и реагенты, а также трудозатраты операторов. Платформа соответствует требованиям международных стандартов GMP и ISO, что, как ожидается, может повысить конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

Проект реализован в рамках грантовой программы Кубанского научного фонда. Исследования проводил коллектив под руководством доктора технических наук, профессора, декана факультета инженерии машиностроения и транспорта КубГТУ Александра Гукасяна. Индустриальным партнером выступила компания «Металлстроймаш». Общий объем финансирования составил 20 млн руб., включая региональные средства и софинансирование бизнеса.

Для дальнейшего масштабирования разработки ученые подготовили конструкторскую документацию, необходимые расчеты и схемы автоматизации технологических процессов. Это позволяет адаптировать платформу для использования на других производственных площадках и создает основу для создания цифровых фабрик, объединяющих сбор данных, аналитику и управление производством в единую систему.

Вячеслав Рыжков