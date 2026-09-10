ТАСС: мотивом убийства доцента МГУ Каменевой стал ее конфликт с сыном

Мотивом убийства вдовы вице-премьера Дагестана Анны Каменевой стал ее конфликт с несовершеннолетним сыном. Он и организовал ее убийство, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, в день убийства сын отвлекал домработницу, чтобы его 19-летний знакомый проник в спальню матери на втором этаже. Там убийца несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета, а затем перерезал ей горло, рассказал собеседник агентства.

«Мотив убийства не связан с деньгами. Причина — конфликт с сыном. Именно он попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений»,— пояснили в правоохранительных органах.

Тело Анны Каменевой нашли 26 августа в ее доме в подмосковной деревне Жуковка. На месте убийства также обнаружили травматический пистолет и несколько гильз. Первым по делу был арестован ее несовершеннолетний сын. Также в розыск объявлен его друг, 19-летний Мансур Муталибов. Им обоим грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.