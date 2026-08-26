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В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева

В Московской области обнаружили тело Анны Каменевой — вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. По подозрению в убийстве задержали друга сына погибшей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Тело нашли в доме женщины в деревне Жуковка. На месте происшествия обнаружены следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы. Причины произошедшего устанавливают следователи.

Анна Каменева преподавала в МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее бывший муж Гаджи Махачев был вице-премьером Дагестана и дважды депутатом Госдумы. 19 декабря 2013 года он погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Никита Черненко

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