В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева

В Московской области обнаружили тело Анны Каменевой — вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. По подозрению в убийстве задержали друга сына погибшей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Тело нашли в доме женщины в деревне Жуковка. На месте происшествия обнаружены следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы. Причины произошедшего устанавливают следователи.

Анна Каменева преподавала в МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее бывший муж Гаджи Махачев был вице-премьером Дагестана и дважды депутатом Госдумы. 19 декабря 2013 года он погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Никита Черненко