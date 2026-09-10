Рейсы между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными

В осенне-зимнем расписании компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Краснодаром и Красноярском. С 25 октября рейсы на этом направлении станут ежедневными, сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Сейчас «Аэрофлот» выполняет четыре рейса в неделю. Со 2 октября к ним добавится еженедельный рейс авиакомпании «Россия».

Таким образом, лайнеры между Краснодаром и Красноярском будут курсировать до пяти раз в неделю, а с 25 октября авиасообщение станет ежедневным. Билеты уже поступили в продажу.

Алина Зорина