В бархатный сезон стоимость отдыха в Краснодарском крае снизилась на 11%

Стоимость отдыха в Краснодарском крае в сентябре—октябре снизилась на 11% по сравнению с августом 2026 года. Средняя цена забронированной ночи в регионе составила 5,8 тыс. руб. против 6,5 тыс. руб. в высокий летний сезон, сообщили «Эксперту Юг» аналитики сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По числу бронирований Краснодарский край занимает третье место среди внутренних туристических направлений России, сохранив позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

При этом спрос на отдельные курорты региона в бархатный сезон вырос. В Витязево количество бронирований в сентябре—октябре увеличилось на 19% год к году, в Анапе — на 15%.

В «Островке» связывают рост интереса к Краснодарскому краю, в частности, с возобновлением работы аэропорта Краснодара и открытием пляжей, которые в прошлом году были закрыты для купания.

Вячеслав Рыжков