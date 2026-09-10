В августе спрос на услуги дополнительного образования на Кубани вырос на 7%

В Краснодарском крае в августе 2026 года спрос на услуги дополнительного образования вырос на 7% по сравнению с июлем. Средняя стоимость часа занятий составила около 1 тыс. руб., сообщили «Ъ-Кубань» в «Авито Услугах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Наиболее заметный рост пришелся на подготовку школьников к экзаменам. Спрос на занятия для подготовки к ЕГЭ за месяц увеличился на 68%, к ОГЭ — на 64%. Также чаще стали заказывать помощь с домашними заданиями — на 50%, подготовку к контрольным и самостоятельным — на 48%, занятия для повышения успеваемости — на 46%. Интерес к подготовке к олимпиадам вырос на 26%.

Среди взрослых наиболее активно увеличивался спрос на занятия английским языком для прикладных целей. Количество запросов на подготовку к путешествиям выросло на 46%, к работе — на 51%. Средняя стоимость часа таких занятий составила 1,1 тыс. и 1,2 тыс. руб. соответственно.

Спрос на занятия китайским языком для путешествий в августе вырос на 20%. Стоимость часа в среднем составляет около 1,2 тыс. руб. и зависит от формата занятий и опыта преподавателя.

По словам руководителя направления «Обучение» на «Авито Услугах» Игоря Санникова, рост спроса в августе в основном связан с практическими учебными задачами — подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ, контрольным и повышением успеваемости. При этом стоимость занятий по большинству популярных направлений остается стабильной. Отдельно он отметил рост интереса взрослых к английскому языку для работы и путешествий.

Вячеслав Рыжков