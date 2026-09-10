Состояние пострадавшего подростка при атаке БЭК в Сочи оценивается как стабильное

Глава Сочи навестил в детской больнице 16-летнего юношу, который в момент вчерашней атаки безэкипажных катеров находился на набережной. Его состояние стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь. В лечебных учреждениях остаются также трое взрослых, оказавшихся в эпицентре, — их самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное, лечение проводится в полном объеме. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мэр также посетил Приморскую набережную города, где сейчас ведутся работы по устранению последствий атаки БЭК. По словам Андрея Прошунина, курортная инфраструктура пострадала незначительно: восстановить необходимо остекление и элементы фасадов. Собственники уже наводят санитарный порядок, город со своей стороны оказывает необходимое содействие, в том числе в решении вопросов, связанных со страхованием.

Основное внимание сейчас уделяется безопасности жителей и гостей курорта. Пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий. На остальной территории Сочи обстановка штатная.

«Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Готовы немедленно реагировать на любые внештатные ситуации», — отметил мэр.

Алина Зорина