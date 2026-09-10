Краснодарский «Инжтех» выставили на торги за 421,9 млн рублей

Находящаяся в федеральной собственности 100-процентная доля в уставном капитале краснодарского ООО «Инжтех», производящего битуминозные смеси, выставлена на электронный аукцион с начальной ценой 421,89 млн рублей. Лот опубликован на портале «ГИС. Торги».

Приём заявок на участие в торгах открывается 11 августа 2026 года и завершается 17 августа 2026 года в 17:00. Предложения о цене принимаются с 19 августа по 20 августа 2026 года — до 13:00. Шаг аукциона составляет 84,37 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инжтех» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков. Управляющая компания — ООО «Стройюгрегион». Выручка компании за 2025 год составляет 811,28 млн рублей, прибыль — 9,42 млн рублей.

Сделка будет оформлена договором купли-продажи. Основанием для приватизации послужило решение коллегиального органа банка (выписка из протокола от 10 августа 2026 года № 67П-12026), принятое в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 года № 693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности».

Основной вид деятельности — производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Согласно опубликованной информации, в штате предприятия числятся 53 сотрудника.

Тат Гаспарян