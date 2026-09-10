В Сочи задержан вылет 60 рейсов из-за ограничений после атаки БПЛА

В международном аэропорту Сочи задерживается отправка 60 рейсов. Корректировки в расписании возникли из-за ограничений, которые вводили во время ночной атаки беспилотников. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines в Москву. Также задержан вылет рейсов «ЮТэйр» в Уфу и Сургут и рейсов «России» в 13 городов. Помимо этого не могут вылететь несколько международных рейсов — авиакомпании Red Wings в Грузию и «Ираэро» в Турцию.

Вечером 9 сентября при атаке морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек. Также была повреждена инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. Угрозу повторной атаки отменили только утром 10 сентября. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал воздержаться от посещения пляжей.