При атаке морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек

По уточненным данным, при атаке морских дронов (безэкипажных катеров, БЭК) поздно вечером 9 сентября на набережной Сочи пострадали 28 человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В больнице остаются трое взрослых и один ребенок», — добавили в штабе.

В результате атаки была повреждена инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. Угрозу повторной атаки отменили только утром 10 сентября.