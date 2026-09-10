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При атаке морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек

Оперштаб: при атаке БЭК на набережной Сочи пострадали 28 человек

По уточненным данным, при атаке морских дронов (безэкипажных катеров, БЭК) поздно вечером 9 сентября на набережной Сочи пострадали 28 человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В больнице остаются трое взрослых и один ребенок», — добавили в штабе.

В результате атаки была повреждена инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. Угрозу повторной атаки отменили только утром 10 сентября.

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