Патрушев: США хотят урегулирования конфликта на Украине, но Европа против

США могут повлиять на Украину с целью урегулирования конфликта, считает помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, Европа не заинтересована в урегулировании.

«Думаю, что они (американские власти.—"Ъ") действительно заинтересованы в том, чтобы наступил мирный процесс. Но ведь Америка тоже не едина. Есть часть, которая республиканцы, есть часть — демократы... Европа совсем не заинтересована в мире»,— заявил господин Патрушев в интервью «Юнашев Live».

Президент США Дональд Трамп называл взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Оба президента, по его мнению, уже устали вести боевые действия. Господа Путин и Трамп 8 сентября провели телефонный разговор. Они обсудили итоги визитов переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября. Беседа длилась час, помощник российского президента Юрий Ушаков назвал ее конструктивной. Госдеп допустил появление плана по переговорам РФ и Украины в ближайшее время.

Подробности — в материале «Ъ» «Они иногда возвращаются».