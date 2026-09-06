Они иногда возвращаются

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 6 сентября посетили Киев, а накануне побывали в Москве. Их миссия стала попыткой сдвинуть переговорный процесс по Украине с мертвой точки перед выборами в Конгресс США. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва проинформировала Уиткоффа и Кушнера о «реальных успехах российской армии». В ответ на отказ от договоренностей Анкориджа и заявление госсекретаря Рубио о «новой реальности», созданной ударами ВСУ по России, Москва дала понять, что после интенсификации российских ударов все более реальным становится поражение Украины, требующее от Киева принять российские условия при посредничестве США. Переговоры в Киеве продолжались четыре часа. Как заявил Стив Уиткофф, разговор был «очень содержательным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Приезжайте почаще»,— пошутил явно довольный прошедшей встречей Владимир Зеленский, прощаясь с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Приезжайте почаще»,— пошутил явно довольный прошедшей встречей Владимир Зеленский, прощаясь с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После того как во время январского визита в Москву Уиткофф и Кушнер подтвердили готовность Вашингтона выполнять реализацию договоренностей августа 2025 года, достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске, к явному разочарованию Москвы администрация США стала постепенно от отходить согласованных ранее позиций.

Миссию окончательно похоронить «дух Анкориджа» и обнулить те договоренности, которые ранее достигли в Москве Уиткофф и Кушнер, взял на себя госсекретарь США Марко Рубио.

Он заявил, что США не являются посредниками, а выступают на стороне Украины, на слушаниях в Конгрессе США. Марко Рубио негативно оценил эффективность военной кампании России. «Они точно не достигнут целей, которые поставили в первый день, и возможно, им даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах»,— заверил конгрессменов Марко Рубио, рассуждая о действиях российской армии на линии боевого соприкосновения.

После этого на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля Марко Рубио заявил российскому коллеге, что предложения Анкориджа «провалились», потому что они были неприемлемы для Украины, и теперь «нужны новые идеи и концепции». В подтверждение этого вывода госсекретарь США выразил мнение о том, что удары ВСУ по российской территории создают «новую реальность» в украинском конфликте.

Уиткоффу и Кушнеру предстояло решить крайне непростую задачу. Во-первых, восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном, подорванное обнулением «духа Анкориджа», во-вторых, продемонстрировать готовность Вашингтона отказаться от позиции самоустранения и попытаться вернуться к своей посреднической миссии на Украине.

В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США последняя задача приобретает особое значение для президента Трампа, которому в условиях войны с Ираном и проблем с европейскими союзниками катастрофически не хватает крупного дипломатического успеха. Тем временем его рейтинг падает, что угрожает республиканцам потерей контроля на Конгрессом.

Появившиеся вечером 5 августа в Telegram-каналах фрагменты открытой части переговоров Уиткоффа и Кушнера в Кремле свидетельствуют о том, что как минимум с одной задачей — восстановления атмосферы доверия и снятия с паузы российско-американского диалога переговорщики президента Трампа справились.

«Мы ждали этой встречи сегодня… за дверью этого кабинета — Кирилл (Кирилл Дмитриев.— “Ъ”), Юрий (Юрий Ушаков.— “Ъ”), Джаред и я. И мы говорили о том, что, когда мы выйдем на пенсию, у нас будет много потрясающих воспоминаний и потрясающих историй, которые мы сможем вспомнить, и что общение с вами будет среди них самым главным»,— заявил в своем обращении к президенту Путину Стив Уиткофф.

«Президент Трамп попросил передать вам самые наилучшие пожелания»,— добавил он. «Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня, с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня»,— продолжал спецпосланник президента Трампа.

Стив Уиткофф также поблагодарил Путина за освобождение ранее осужденного в РФ гражданина США Роберта Гилмана. «Президент Трамп попросил передать вам самые наилучшие пожелания. Семья Гилман крайне благодарна вам за содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой»,— сказал он.

В свою очередь, открывший переговоры Владимир Путин заявил о «непростой ситуации, с которой нам придется разбираться», но начал встречу со слов благодарности и «самых наилучших пожеланий президенту Трампу», который, по его словам, «не останавливает своих попыток внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта».

«Знаю, что вы собираетесь в Киев, и в любом случае, что бы там дальше ни происходило, контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, важно качество посредничества и доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно»,— добавил Владимир Путин.

Помощник президента Путина Юрий Ушаков отметил, что переговоры продлились 3 часа 10 минут и были «содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обеденным столом», добавил господин Ушаков.

По словам помощника президента Путина, «с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции». «В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта»,— добавил Юрий Ушаков.

По его словам, американские переговорщики «обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные лично от президента России наблюдения и оценки, которые касаются выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине».

В заочной полемике с Марко Рубио Москва оставила последнее слово за собой. Позиция Москвы состоит в том, что после предыдущего январского визита Уиткоффа и Кушнера и с учетом интенсификации российских ударов в ответ на атаки Киева военное поражение Украины стало еще более реальным (в этом и состоит новая реальность по версии Кремля).

Bloomberg отмечает, что Россия подтвердила готовность остановить конфликт только на своих условиях и ее требования становятся все жестче.

Как пишет агентство со ссылкой источники, российская сторона не сомневается, что имеет военное преимущество над Украиной, о чем Москва и проинформировала американских переговорщиков перед их визитом в Киев.

Переговоры в Киеве, в которых принял участие Владимир Зеленский и к которым на финальном этапе присоединились неожиданно прибывшие в столицу Украины советники по национальной безопасности Британии, Германии и Франции, продолжались четыре часа. Стивен Уиткофф назвал их «очень содержательными», а Джаред Кушнер сообщил о том, что президент Трамп хочет не просто завершить войну, а создать условия для долгосрочного мира.

«Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Приезжайте почаще»,— пошутил явно довольный прошедшей встречей Владимир Зеленский, прощаясь с американскими гостями. Как сообщила газета The Financial Times, скорого завершения конфликта ждать не стоит — украинские участники переговоров считают, что он вряд ли закончится до зимы.

Сергей Строкань