Утром 10 сентября в Краснодаре работают 80 АЗС

По данным на утро 10 сентября в Краснодаре работают 80 автозаправочных станций. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 39 заправках, АИ-95 доступен на 39 АЗС, АИ-100 — на 6 станциях, а дизельное топливо можно купить на 76 автозаправочных станциях. Еще 26 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Российская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Шевченко, Монтажников; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; в сети АЗС «Юпитер К» на Первомайской.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина