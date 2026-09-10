Более 70 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после ночных ограничений на полеты, которые были отменены утром 10 сентября. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

По данным на 09:20 мск, в аэропорту задержаны 40 рейсов на вылет. Самолеты должны отправиться в Уфу, Тюмень, Москву, Тбилиси, Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Киров, Нижний Новгород, Казань, Нижнекамск, Самару, Санкт-Петербург, Даламан, Сыктывкар, Новосибирск и Пермь. Отмененных рейсов нет.

На прилет в Сочи задержаны 33 рейса. Самолеты должны прибыть из Уфы, Батуми, Самары, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Тель-Авива, Москвы, Самарканда, Перми, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Тбилиси, Кемерово, Барнаула, Антальи, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова и Нижнекамска. Отмененных рейсов нет.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи. Прокуроры следят за оказанием услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, также организованы мобильные приемные для пассажиров.

Алина Зорина