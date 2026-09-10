В Госдуме предупредили россиян об активизации мошенников в период выборов

Накануне выборов в России страны Запада прилагают усилия по дестабилизации избирательного процесса, утверждает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев. По его словам, на этом фоне активизируются телефонные и интернет-мошенники, работающие с территории Украины и Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Пискарев уточнил, что злоумышленники могут убеждать жертв оформить кредиты или отправить деньги на «безопасные счета», а после — потребовать выполнить «задание по срыву выборов», чтобы вернуть средства. Россиян могут склонять к порче имущества, призывать заливать краской бюллетени и урны для голосования, перечислил депутат.

«Подобные деструктивные действия в местах для голосования могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав", "Хулиганство" либо "Уничтожение имущества"»,— напомнил Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба комиссии.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. Василий Пискарев утверждает, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. ЦИК ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».