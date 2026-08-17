В Госдуме заявили о подготовке иноагентами фейковых экзитполов у посольств России

Представители экстремистских организаций и иноагенты намерены провести у посольств России за границей «фейковые экзитполы», утверждает председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев. По его словам, иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов в Госдуму еще до их проведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Пискарев заявил, что опросы планируется организовать 20 августа. Он убежден, что результаты опросов — «заведомо ангажированные». Сейчас якобы ведется набор волонтеров из числа релокантов, в том числе имеющих опыт соцопросов и агитации.

Организаторы акций причастны к «склонению, вербовке и вовлечению лиц в массовые беспорядки», подчеркнул депутат. Поэтому он не исключил «подготовку иных провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках». «Соответствующие материалы комиссия направила в МИД России»,— добавил глава думской комиссии.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России 18–20 сентября. ЦИК зарегистрировал кандидатов от 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».