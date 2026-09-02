ЦИК ожидает провокаций на выборах в Госдуму от «сбежавших из страны»

Центризбирком ожидает на выборах в Госдуму «немалое количество» провокаций со стороны «некоторых сбежавших» из России, заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова. В качестве примера таких провокаций она привела попытки проголосовать несколько раз.

«Мы уже знаем и ожидаем немалое количество провокаций со стороны некоторых сбежавших, со стороны активной антироссийской, украинских диаспор и прочих, прочих, прочих Россию ненавидящих элементов, которые готовят ряд провокаций из-за рубежа»,— сказала госпожа Памфилова на заседании комиссии (цитата по ТАСС).

Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября. В Госдуме говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. Депутат Василий Пискарев утверждает, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. Он также обвинил «ботов для протестного голосования» в сборе личных данных.

О подготовке к выборам в Госдуму — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».