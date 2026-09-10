Дошло до смешения

Кипрский правообладатель «Редуксина» добился в суде компенсаций от кубанских производителей и продавцов средств для похудения под названием «Редуслим», однако не смог добиться запрета на использование этого обозначения в интернете — к моменту рассмотрения дела ответчики уже переименовали товар. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решения нижестоящих инстанций, взыскавших с ответчиков в общей сложности 1,4 млн руб. компенсации за нарушение интеллектуальных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил законность взыскания компенсаций с кубанской компании «Атриум» и двух предпринимателей — Сергея Трофименко и Николая Твердова — за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с популярным товарным знаком «Редуксин», принадлежащим кипрской компании Promomed Reduxin Holdings (Cyprus) Limited. Соответствующее решение СИП опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ООО «Атриум», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2020 года и специализируется на производстве биологически активных добавок (БАД) к пище. С мая 2022 года пост генерального директора занимает Сергей Трофименко, который также владеет 50% уставного капитала. По итогам 2025 года выручка компании осталась практически на уровне предыдущего года — 297,2 млн руб. против 299,9 млн руб., снизившись менее чем на 1%. При этом чистая прибыль сменилась убытком в размере 76,6 млн руб. против прибыли в 29,8 млн руб. годом ранее.

Товарный знак «Редуксин» был зарегистрирован в России в 2007 году в отношении товаров 5-го класса МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), который охватывает фармацевтические, медицинские и ветеринарные препараты, а также товары для здоровья и гигиены. В феврале 2014 года этот бренд получил в Роспатенте статус общеизвестного товарного знака. По данным «АльфаРМ», за семь месяцев 2026 года в России было продано продукции под торговой маркой «Редуксин» на общую сумму 1,5 млрд руб., пишет «Фармацевтический вестник».

Promomed Reduxin Holdings (Cyprus) Limited — это кипрская компания, которая является правообладателем товарных знаков лекарственных препаратов, в частности, известного средства для снижения веса «Редуксин» (бывший владелец ПАО «Промомед»).

Согласно материалам дела, спор разгорелся вокруг средств для похудения, которые продавались на маркетплейсах Wildberries и Ozon под маркировкой «Редуслим». Иск в Арбитражный суд Московской области подала компания Promomed Reduxin Holdings (Cyprus) Limited — правообладатель товарного знака «Редуксин».

Истец потребовал запретить производство и продажу «жиросжигателей и чаев» под брендом «Редуслим», а также взыскать компенсацию с компании «Атриум» в размере 5 млн руб., с Сергея Трофименко — 100 тыс. руб., с Николая Твердова — 1 млн руб.

Судебные инстанции первой и апелляционной инстанций признали обозначения «Редуксин» и «Редуслим» сходными до степени смешения по фонетическим и графическим признакам. Суд указал, что тождественность начальной части («Реду-») и созвучие окончаний могут ввести потребителя в заблуждение, особенно с учетом высокой однородности товаров — оба средства относятся к пятой группе МКТУ и используются для коррекции веса.

Николай Твердов настаивал на отсутствии сходства и оригинальности дизайна своей продукции. Однако Суд по интеллектуальным правам отметил, что Роспатент ранее уже отказал обществу «Атриум» в регистрации обозначения «Редуслим» именно из-за его сходства с товарными знаками истца.

В результате суды взыскали с предпринимателя господина Твердова 300 тыс. руб. компенсации, с общества «Атриум» — 1 млн руб., а с Сергея Трофименко — 100 тыс. руб.

В удовлетворении требований о запрете дальнейшего использования спорного обозначения было отказано, поскольку на момент вынесения решения суда ответчики скорректировали предлагаемый к продаже товар.

Кассационная инстанция признала решение судов нижестоящих инстанций законным и обоснованным, отметив, что досудебный порядок урегулирования спора был соблюден, а доводы о чрезмерности компенсации не могут быть пересмотрены судом кассации.

Как следует из картотеки арбитражных дел, компания «Атриум» фигурирует в качестве ответчика еще в нескольких судебных процессах о защите интеллектуальных прав.

Так, компания «РП Трейд» требует с ответчика 15 млн руб. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком Lex Mascu. Нарушения, по версии истца, были допущены при формировании карточек товаров на платформе Wildberries. Кроме того, ООО «Интертрейд 21» требует запретить «Атриуму» и другим ответчикам использовать произведения дизайна: Arthron, Arthovix, Leptigen Diet, Cordis, Imperium, Liporeduct, Urinary (1), New Skin Meridian, Varix, Миконосил, Oculus Vision, Urinary (2), «Гард Люкс», «Алтайский сбор».

Наталья Решетняк