Силы ПВО за ночь сбили над Россией 448 БПЛА

В период с 20:00 мск 9 сентября до 8:00 10 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 448 беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Каспийского и Черного морей.

В Воронежской области при падении БПЛА погибла женщина, еще два человека пострадали. При ударах беспилотников по Махачкале произошли пожары в порту и театре. В Ростовской области сбили около 90 БПЛА, там повреждены жилые дома и ЛЭП. Над Калужской областью уничтожено 10 дронов, над Тульской областью — два, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.