В Воронежской области при падении БПЛА погибла женщина

Ночью БПЛА упал на частный дом в воронежском Борисоглебске. В здании произошел пожар, погибла женщина. Еще два человека пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам губернатора, в общей сложности силы ПВО сбили над шестью районами и одним городским округом Воронежской области 19 дронов. В городском округе при пожаре сгорел жилой дом, повреждено остекление техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома.

Воронежская область регулярно подвергается атакам БПЛА. 8 сентября над территорией региона уничтожили 18 дронов, обошлось без жертв и последствий на земле.