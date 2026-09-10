При налете БПЛА на Ростовскую область были повреждены жилые дома и ЛЭП

Силы ПВО сбили около 90 БПЛА над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram. Были атакованы Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск, а также 16 районов области.

При падении обломков беспилотников в Миллеровском районе повреждения получили два частных дома и автомобили. Из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались жители четырех домов. В Тарасовском районе из-за упавших фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Пожар потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы, добавил глава региона.