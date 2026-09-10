Медведев: необходимости в мобилизации в России нет

Потребности вооруженных сил России удовлетворяют за счет контрактников и добровольцев, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заверил, что никакой необходимости в мобилизации в стране нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Господин Медведев назвал провокацией слухи о планируемой мобилизации. «Я еще раз повторю, что этот слух — лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов»,— сказал он в интервью «Ведомостям».

Президент Владимир Путин говорил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. По его словам, Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. Слухи о мобилизации господин Путин называл «чушью собачьей».