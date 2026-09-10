В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуется следить за информацией о статусе своего рейса от авиакомпаний — перевозчики сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Также необходимо следить за аудиообъявлениями в терминале.

В ночь на 10 сентября на территории Сочи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон. Тогда же в аэропорту ограничили полеты.

Кроме того, в результате атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи произошло возгорание. В результате происшествия ранения получили восемь человек: пятеро доставлены в медицинские организации, еще троим помощь оказана на месте происшествия. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

Алина Зорина